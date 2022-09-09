AB’den yeni yaptırım: Ruslara vize kolaylığı anlaşması askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), pazartesiden itibaren Rus vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki ülkelere seyahatlerinde kolaylaştırılmış vize haklarından faydalanamayacağını duyurdu.

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Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle Batı’nın yeni yaptırımlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. AB Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’yla vize kolaylığı anlaşmasının tamamen askıya alınması önerisini kabul etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in verdiği bilgilere göre, bu adım Ruslara verilecek yeni vizelerin sayısının ciddi oranda düşmesi anlamına geliyor. Ama DW Türkçe’de yer alan habere göre korunmaya ihtiyacı olan kişilerin vize alabilmesi öngörülüyor. Schengen bölgesinde 22 AB ülkesi ve ayrıca dört Avrupa ülkesi yer alıyor.

Gazeteciler ve muhalifler ayrı tutulacak

Anlaşmanın askıya alınmasıyla Ruslar için vize başvuru ücreti 35 avrodan 80 avroya çıkarılırken, istenen evrak miktarı artırıldı ve vize süreci uzatılarak çoklu giriş vizelerinin sayısı kısıtlandı. Gazeteciler, muhalifler ve sivil toplum temsilcilerinin dezavantaj yaşamasının engellenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu ek yönergeler açıklamıştı.

Karar 12 Eylül Pazartesi’den itibaren uygulanacak. AB ülkeleri ağustos sonunda bu konuda prensipte anlaşmıştı.

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri de önceki gün Rus vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmemesi kararı almıştı. Uygulama 19 Eylül’de başlayacak.