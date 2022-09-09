Almanya’da ucuzluk marketinde satılan ‘Türkiye tatili’ kısa sürede tükenmiş

Alman ucuz marketler zinciri Lidl, Side’de Ocak 2023 için 599 avroya sattığı üç haftalık tatilin yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükendiğini duyurdu.

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Almanya’da Lidl, Aldi gibi süpermarket zincirleri uzun yıllardır normal ürünlerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine tatil de satıyor.

Lidl şirketinin 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olan son broşürünün kapağında üç haftalık Side tatili yer almış, söz konusu tatilin kişi başına 799 avro yerine 599 avroya satılacağı duyurulmuştu.

İlan, Türkiye’de yoğun tartışmalara yol açmıştı. Sosyal medyada kullanıcılar, bu duruma TL’deki değer kaybının sebep olduğunu belirterek iktidara tepki göstermişti.

Lidl, Side tatilinin yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

DW Türkçe’den Elmas Topcu’nun haberine göre Lidl’in açıklaması şöyle: “22 günlük Türkiye tatili Ocak 2023 için 599 avroydu ve karşılaştığımız talep sınırlı kontenjanımızı hemen aştı ve tükendi. Söz konusu tatili daha yüksek fiyata satın almak bile imkansız. Tur operatörlerimiz ile beraber, müşterilerimize bu cazip fiyatla daha fazla kontenjan sunabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”