Akşam Postası / 8 Mayıs 2021

Tartışmalı ilaç artık Türkiye’de de Covid-19 tedavisinde kullanılmayacak
Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberinden hastalığın tedavisi için hidroksiklorokin ilacı kullanılması önerisi kaldırıldı.
Erdoğan duyurdu: Normalleşme yolda
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘ilk kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri’ dediği yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.
17 Mayıs’tan sonra ne olacak?
Prof. Küçükosmanoğlu: ‘Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil
Prof. Ceyhan: Çocuklarda pozitiflik süresi uzadı; izolasyon süresi 14 güne çıkmalı
Sedat Peker AKP’li Ağar’ı işaret etmişti: Kaharman’ın ölümü neden kovuşturulmadı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı ilişkilendirdiği Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili Elazığ başsavcılığı açıklama yaptı.
Britanya Merkez Başkanı uyardı: Birikimini gözden çıkaran kripto para alsın
Son dönemin gözde yatırım araçlarından kripto paralara ilişkin bir uyarı da Britanya Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’den geldi: “Eğer tüm birikiminizi kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın.”
Ezber bozan rapor
Covid-19 salgınıyla birlikte sosyal hayattan ilk izole edilen grup olan 65 yaş üstü nüfusa ilişkin ezber bozan bir rapor yayınlandı.
Soylu bu kez Karar ve Sözcü’yü hedef aldı: Hastalıklı zihniyet
Son olarak BirGün gazetesini ‘PKK’lı’ ilan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedefinde bu kez Sözcü ve Karar gazeteleri var.
Büyüknohutçu cinayeti: Dört yıl geçti, adalet hâlâ sağlanamadı
Alçı ‘AKP diye bir olgu kaldı mı’ diye sordu: Parti fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan
Habertürk yazarı Nagehan Alçı sosyal medyada hayli tiye alınan ‘Yalan Üretme Merkezi’ adlı animasyon videonun kaldırılması üzerinden AKP’nin durumunu ‘değerlendirdi.’
Tacizden yargılanırken aynı suçtan gözaltına alındı, serbest kaldı
Kocaeli’de bir çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen şüpheli, 22 yaşındaki bir kadını taciz edince gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Zabıta: Neden maske takmadın?; pazarcı: Poşet açmak için parmaklarımı ıslatıyorum
Edirne’de maske takmadığı için para cezası kesilen pazarcı, ‘poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını’ söyleyerek savunma yaptı.
Bayramda devlete ait köprü ve otoyollar, Marmaray ve Başkentray ücretsiz
Ramazan Bayramı nedeniyle 12 Mayıs Çarşamba geceyarısından 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar Karayolları’na bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz.