Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Mayıs 2021

Tartışmalı ilaç artık Türkiye’de de Covid-19 tedavisinde kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberinden hastalığın tedavisi için hidroksiklorokin ilacı kullanılması önerisi kaldırıldı.

Erdoğan duyurdu: Normalleşme yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘ilk kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri’ dediği yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

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17 Mayıs’tan sonra ne olacak?

Prof. Küçükosmanoğlu: ‘Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil

Prof. Ceyhan: Çocuklarda pozitiflik süresi uzadı; izolasyon süresi 14 güne çıkmalı

Sağlık Notları: Gateslerin boşanması sağlığımızı bozar mı?

Sedat Peker AKP’li Ağar’ı işaret etmişti: Kaharman’ın ölümü neden kovuşturulmadı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı ilişkilendirdiği Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili Elazığ başsavcılığı açıklama yaptı.

Britanya Merkez Başkanı uyardı: Birikimini gözden çıkaran kripto para alsın

Son dönemin gözde yatırım araçlarından kripto paralara ilişkin bir uyarı da Britanya Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’den geldi: “Eğer tüm birikiminizi kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın.”

Ezber bozan rapor

Covid-19 salgınıyla birlikte sosyal hayattan ilk izole edilen grup olan 65 yaş üstü nüfusa ilişkin ezber bozan bir rapor yayınlandı.

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Soylu bu kez Karar ve Sözcü’yü hedef aldı: Hastalıklı zihniyet

Son olarak BirGün gazetesini ‘PKK’lı’ ilan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedefinde bu kez Sözcü ve Karar gazeteleri var.

Emine Büyüknohutçu: Cinayet davasını çözeceğiz, sonra da yeni ağaçlar dikeceğiz

Büyüknohutçu cinayeti: Dört yıl geçti, adalet hâlâ sağlanamadı

Alçı ‘AKP diye bir olgu kaldı mı’ diye sordu: Parti fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan

Habertürk yazarı Nagehan Alçı sosyal medyada hayli tiye alınan ‘Yalan Üretme Merkezi’ adlı animasyon videonun kaldırılması üzerinden AKP’nin durumunu ‘değerlendirdi.’

Tacizden yargılanırken aynı suçtan gözaltına alındı, serbest kaldı

Kocaeli’de bir çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen şüpheli, 22 yaşındaki bir kadını taciz edince gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırısında 205 yaralı var

Zabıta: Neden maske takmadın?; pazarcı: Poşet açmak için parmaklarımı ıslatıyorum

Edirne’de maske takmadığı için para cezası kesilen pazarcı, ‘poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını’ söyleyerek savunma yaptı.

Bayramda devlete ait köprü ve otoyollar, Marmaray ve Başkentray ücretsiz

Ramazan Bayramı nedeniyle 12 Mayıs Çarşamba geceyarısından 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar Karayolları’na bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz.

SON HABERLER

Büyüknohutçu cinayeti: Dört yıl geçti, adalet hâlâ sağlanamadı

Finike’de taş ocaklarının tahribatına karşı doğayı savunan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun cinayetinde halen cevaplanmayan çok büyük soru işaretleri var. Yargıtay’da yeniden açılmayı bekleyen dosyadaki tutarsızlıklar ne incelenmiş ne de azmettirici yönü araştırılmış…

‘Daha iyi’ aşı yok

Farklı aşıların etkinlik değerlerini karşılaştırarak hemen sonuca varmak hatalı bir yaklaşım. Bu yaklaşımın neden hatalı olduğunu anlayabilmek için önce aşı çalışmalarının nasıl yapıldığını ve sonuçlarını anlamak gerekiyor.

‘Oh olsun, oy vermeselerdi’ öfkesi ve kibri üzerine…

Hangi tavır daha iyi bir gelecek vadediyor; “Oh olsun” kolaycılığı mı, yoksa itiraz edip hayatına sahip çıkan her kim olursa olsun kıymetini bilmek, o köylünün ve ağacın yanında durmak mı? Salyasını memleketin her karışına akıtmaya kararlı sermayedarın işini kolaylaştıracak olan nedir?