Zabıta: Neden maske takmadın?; pazarcı: Poşet açmak için parmaklarımı ıslatıyorum

Edirne’de maske takmadığı için para cezası kesilen pazarcı, ‘poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını’ söyleyerek savunma yaptı.

Fotoğraf: DHA

Tam kapanma döneminde ilk kez bugün semt pazarlarının kurulmasına izin verildi. Keşan ilçesinde de kurulan pazarda kurallara uyulup uyulmadığını polis ve zabıta denetledi.

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Polis, maske takmayan pazarcıya işlem uygulamak istedi. Ancak pazarcı kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Pazarcı, bu sırada poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını, bu nedenle maske takmadığını ifade etti.

Zabıta: Neden maske takmadın?; pazarcı: Poşet açmak için parmaklarımı ıslatıyorumhttps://t.co/6SfpUDMxGT pic.twitter.com/WzbU4tkqar — Diken (@DikenComTr) May 8, 2021

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, adama “Bu daha kötü. Neden tükürüyorsun ki? Özrün, kabahatinden büyük. Bu poşet kenarından açılıyor” diye çıkıştı.

Islak mendil aldığını ancak poşetleri açamadığını öne süren, polisle de tartışan pazarcı, kimlik bilgilerinin tespiti ve cezai işlem uygulanmak üzere emniyete götürüldü.