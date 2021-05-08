Tacizden yargılanırken aynı suçtan gözaltına alındı, serbest kaldı

Kocaeli’de bir çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen şüpheli, 22 yaşındaki bir kadını taciz edince gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Darıca ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki E.Ö., Ekim 2020’de sokakta 15 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz ettiği gerekçesiyle çevredekiler tarafından yakalayıp polise teslim edildi.

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Şüpheli, sağır ve dilsiz numarası yaptı ama sonradan pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan E.Ö., yargılama sürecinde tahliye edildi.

E.Ö., bu kez de komşusunun 22 yaşındaki kızını apartman boşluğunda elle taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

E.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.