Yurt dışı yasağına gerek görülmemişti: İstismar sanığı Gürcistan’a kaçmış

Aksaray’da üvey kızını istismar etmekle suçlanan sanık hakkında tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi. Sanık, yargılama sürerken Türkiye’den kaçtı.

DHA’dan Özkan Arslan’ın haberine göre anne A.S., 2009 yılında evlendiği Can Emrah S. hakkında, ilk evliliğinden doğan kızını istismarda ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

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Gözaltına alınan Can Emrah S., ifadesinden sonra serbest bırakılırken, Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ölüm tehdidi aldığını belirterek kızıyla başka kente yerleşen kadının avukatı Çağrı Ayhan Şenel, önce sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bunu reddetti. Sonra yurt dışına çıkışının yasaklanmasını istedi. Mahkeme yine reddetti.

Avukata soruşturma

Şenel, sosyal medya hesabından mahkeme heyetini suç işlemekle itham edince, mahkeme başkanı suç duyurusunda bulundu. Daha sonra mahkeme heyeti davadan çekilince dosya Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti.

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Mahkeme, diğer mahkeme heyetinin başkanının çekilme talebini kabul etti, üyelerin talebini ise reddetti. Avukat hakkında da soruşturma başlatıldı.

Tutuklama kararı çıktı ama…

Can Emrah S.’nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması, ocak ayında görüldü. Avukat Çağrı Ayhan Şenel, sanığın yurt dışına kaçtığı yönünde bilgi bulunduğunu, sanık hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme de duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gürcistan’a kaçmış

Davanın üçüncü celsesi dün görüldü. Mahkeme, yazılan müzekkerelere verilen cevap yazısında, sanığın Gürcistan’da olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından talepleri dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na talepname gönderilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar verdi.

‘Haklıydık’

Avukat Çağrı Ayhan Şenel, soruşturma aşamasından itibaren sanığın tutuklanması için gösterdikleri çabaya karşılık bulamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Mahkeme dün yapılan duruşmayla sanık hakkında kırmızı bülten çıkardı. Ceza usulü gereği aslında kanaatimizce bütün deliller toplandı, tanıklar dinlendi ve beyanlar alındı. Buna karşın sanık ifadesi alınamadığı için bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda kırmızı bülten neticesinde umarım sanık yakalanır. Bu durum da bizim daha soruşturma aşamasında tutuklama talebimizin ne kadar haklı ve yasaya uygun olduğunu gösteriyor. Şayet o zaman şahıs tutuklansaydı ya da en azından sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulsaydı; şu anda belki de yargılama neticelenmiş olacaktı.”