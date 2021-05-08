Sırbistan ve Macaristan’la turizm sezonu öncesi ‘aşı sertifikası’ anlaşması

Türkiye ile Sırbistan ve Macaristan arasında seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda adım atılıyor.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le telefonda görüştü.
Görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için aşı sertifikalarının tanınması konusunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Koordinasyon, ülkelerin sağlık bakanlıklarınca yapılacak.
Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıların uygulandığı kişilerin seyahat etmesine imkan veren ‘aşı pasaportu’ planı üzerine çalışma başlatmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye dek Çin aşısından 100 milyon, Alman aşısından 90 milyon, Rus aşısından ise 50 milyon doz almak için anlaşma imzalandığını duyurmuştu.
Önce Fransa, sonra Britanya, Türkiye için seyahat uyarısı yapmıştı.