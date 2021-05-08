Animasyonların devamı gelecekmiş!

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ‘Yalan Üretim Merkezi’ne benzer animasyonların süreceğini söyledi.

AKP’nin resmi Twitter hesabından CHP’yi hedef alarak paylaştığı animasyon filmi, bir gün sonra milyonlarca kişi tarafından izlenmesine rağmen silinmişti.

Reklam

Kanal 42 TV’ye konuşan Sorgun, videonun kaldırılması için “Her şey sonsuza kadar sürecek değil, bir şey uzun süre kalırsa etkisi kalmaz” yorumunu yaptı.

AKP’li vekili bu animasyonların devamının geleceğini belirtirken, ‘CHP ve şürekasının rahatsız olduğunu’ aktardı.

Sorgun’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Reklam

* (İletişim Başkanlığı ve AKP’de kriz oldu mu?) Tabi şöyle… At, sonra bunu AK Parti cevaplandırmaya çalışsın… Muhalefetin yapmak istediği şey bu. Ben ortaya bir şey atayım, sonra iktidar işi gücü bıraksın bununla ilgilensin. Eskiden ‘DÜM’ (Dedikodu Üretim Merkezi) diye bir şey vardı, onu uyguluyorlar.

Paylaşması şart mı?

* (Cumhurbaşkanı ve vekiller neden paylaşmadı?) Cumhurbaşkanının her şeyi paylaşacağına ilişkin diye bir şeyi kim çıkarıyor ya? Yani paylaşır veya paylaşmaz. Cumhurbaşkanının işi gücü yok, bunu neden paylaşmadığını cevaplayacak, öyle mi? Niye falan paylaştı, filan paylaşmadı…

* O zaman paylaşanlar ve paylaşmayanlar arasında bir şey mi var? Bundan medet bekliyorlar. Cumhurbaşkanı mübarek Ramazan günü, şartlarına dikkat ederek bir gün şehit yakınına, bir gün bir çiftçi ile hep gariban, dezavantajlı kişilerle meşgul. Muhalefet ise videoyu kimin paylaşıp paylaşmadığıyla meşgul.

‘Yüzde 90’ı eşiyle problemli’

* (Son dönemdeki intiharlar) İntiharlar yalnızca ekonomik değil, bunlara psikolojik etkenler de dahil. İntiharların hiçbirine gönlümüz razı olmaz… ‘Açlıktan intihar etti.’ Haşa! Geçen sene Konya’da bir olay oldu. Çıkarttık baktık. Adamın şu kadar mal varlığı var. Ailevi problemler, depresyonlar oluyor, sonra ‘Ekonomik sebeplerle intihar etti’ deniliyor.

* Dünyanın en fazla ekonomisi gelişmiş olan İskandinav ülkelerine baktığımızda, peki neden intihar vakalarının en fazla olduğu ülkelerin de arasında olduğunu sorgulayalım. Hiçbirimizin şartları eskisi gibi değil. Bazen biri çıkıyor köprüye çatıya falan, yüzde 90’ının daha sonra eşiyle problemli olduğu ortaya çıkıyor.

‘Uçak çıkar da iner de’

* Bunlar toplumun güvenini sarsar. Ellerinde hazır bir şablonlar intihar edenlere ekonomik sebepli ifadeleri yer veriliyor. Birileri bunları söylesin, Tayyip Erdoğan’ın da işi gücü yok, bütün bunlara cevap versin. Bu ucuzluktan kaçınmak gerekiyor. Ticaret dediğiniz şey kâr da eder, zarar da eder. Hayatta iniş de var çıkış da var. Uçak çıkar da iner de. İsteniyor ki her zaman yükseğe çıkalım. Ama hayat her zaman istediğimiz gibi sürmez.