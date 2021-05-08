Alçı ‘AKP diye bir olgu kaldı mı’ diye sordu: Parti fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan

Habertürk yazarı Nagehan Alçı sosyal medyada hayli tiye alınan ‘Yalan Üretme Merkezi’ adlı animasyon videonun kaldırılması üzerinden AKP’nin durumunu ‘değerlendirdi.’

AKP’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda CHP genel merkez binası olduğu anlaşılan bir binadaki ‘çılgın profesör’ CHP liderine yalanlar üretiyordu. Video sosyal medyada alay konusu oldu, kısa süre sonra amacının tam tersi bir etki yaratarak #128MilyarDolarNerede etiketinin Twitter’da yine gündemin birinci sırasına yol açmıştı. Video dün AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ’ın ifadesiyle, ‘maksat hasıl olduğundan’ silinmişti.

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Nagehan Alçı dünkü yazısında animasyon “AK Parti’nin yaşanan krizi görüp yeni bir dil aramasının neticesi” diye nitelemişti.

Videonun kadlırılması üzerine bugün yeni bir yazı kaleme alan Alçı parti içinde videoyu emek emek hazırlayan genç kadronun dün psikolojik olarak adeta çöktüğünü ifade etti.

Dünkü yazısının daha mürekkebi kurumadan kendini imha ettiğini belirten Alçı AKP içinde videodan rahatsız bir kesim olduğundan bahsettiğini anımsattı.

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Rahatsızlığın boyutları ‘tahminlerinin ötesinde‘ olduğunu ifade eden Alçı yazısını şöyle sürdürdü: “Uzun bir süredir AK Parti, iç savaşların çok yoğun ve çok girift yaşandığı bir parti. Dışarıdan bakanların da anlaması mümkün değil. Eskiden AK Partililer CHP’nin içinin fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan olmasından, dalga geçerek bahsederlerdi. CHP’lilerin birbirilerine sürekli kumpas kurmalarını birbirilerinin yüzüne gülüp arkadan bıçaklamalarını kınayarak örnek verirlerdi. Her AK Parti mensubunun kabul etmesi gereken bir konu var. Artık AK Parti’nin de içi fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan haline geldi. Aynı şey AK Parti medyası için de geçerli. Partinin çok önemli kimi isimlerinin AK Parti medyasının bir bölümünde isminin telaffuz edilmesi bile yasak. Diğer bölümünde ise AK Partili başka önemli isimlerin adını anmak yasak.”

Alçı AKP’ye yönelik eleştirilerinin ardından kendisini sağlama alan bir hamle yapma ihtiyacı duymuş olacak ki tepsitleri şöyle sürdürdü: “Bugün Türk siyasal hayatında Recep Tayyip Erdoğan fenomeni hala en güçlü aktör. Muhafazakarlar Erdoğan’ı kendi Atatürkleri olarak görüyor. Erdoğan diye bir olgu var fakat bildiğimiz anlamıyla artık AK Parti diye bir olgu kalmış mıdır? Ben emin değilim.”

Alçı Erdoğan’a tavsiye niteliğinde satırlara da yer verdi: “İç savaşlar partiyi içten içe çürütüyor. Tayyip Bey’in de bunu tespit etmesi gerektiğine inanıyorum.” Videonun kaldırılmasından sorumlu tuttuğu ‘partinin ileri gelenleri’ne ise şöyle seslendi: “Bu kafayla gençleri niye yakalayamıyoruz diye sormasınlar. Çünkü o sorunun cevabını anlayacak antenleri kapatmışlar. Böyle giderse bırakın gençleri yakalamayı eldekileri de kaybedecekler.“