Prof. Ceyhan: Çocuklarda pozitiflik süresi uzadı; izolasyon süresi 14 güne çıkmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çocuklarda mutant virüs sonrası pozitiflik süresinin uzadığına dikkat çekerek “Aynı durumun yetişkinlerde de olma ihtimali çok yüksek, izolasyon süresi 14 güne çıkarılmalı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ceyhan Türkiye’de yayılan Britanya mutasyonunun en dikkat çekici özelliğinin hızlı ve kolay bulaşması olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Hastalığın şiddeti açısından fark var mı yok mu sorusuna cevap olarak daha ağır seyrettiğini belirten üç tane çalışma var ama onun karşısında da sekiz tane aynı şekilde seyrettiği, bir ağırlaşmaya sebep olmadığı yönünde makale var. Çocuklarda öncekine göre daha ağır vakalar görüldüğünü herkes söylüyor, bu noktada bir fikir birliği var”

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Çocuklarla ilgili uzun süren PCR pozitifliğin uzun sürdüğüne dikkat dair çalışmaları olduğunu belirten profesör şöyle devam etti: “Dün akşam çıkardığım verisi hazır olan vakaları incelediğimde şunu gördüm; mutant virüsün Türkiye’de yayılmadığı dönemden önce aşağı yukarı 14 günden uzun süren PCR pozitifliği oranı yüzde 2 kadar. Şubattan sonra mutant virüs tespit ettiğimiz vakalarda 14 günden sonra PCR testi pozitifliği yüzde 52. Yani yüzde 2’den yüzde 52’ye çıkmış. İlk başta orijinal virüs ile ilgili az sayıda vaka bildirdiğimizde herkes bunu şöyle izah ediyordu; ‘10 günden sonra bunlar canlı kalmıyor, virüs canlılığını yitirse bile PCR pozitif çıkabilir bunun da önemi yok’. Bu yüzden ilk başta 14 gün uygulanan karantinalar 10 güne çekilmişti. Sağlık personeli başta olmak üzere diğer meslek grupları da 10’uncu gün bitince işe başlatılıyor.”

Ceyhan, 10 güne düşürülmesiyle ilgili sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek şunları anlattı: “Örneğin bir personel geliyor, 10’uncu gün bitiyor işe başlıyor, corona virüsü servisi dışındaki diğer servislerdeki hastalarda zaman zaman Covid-19’a benzer belirtiler çıkıyor, test yapıyoruz bir türlü temizleyemiyoruz. Bir bakıyorsunuz üç-dört hasta pozitifleşmiş; halbuki hastaların yatarken testi negatif. Sonra personel taraması yaptık. Baktık personel 10’uncu gün işe başlamış ama PCR testi halen pozitif. Böyle bir şey varsa eğer 10 günlük izolasyon süreleri yeterli değil. En az 14 güne çıkarılması lazım. ’14 günden daha uzun süre de gerekir mi’ bunu çalışmalarla görmek lazım. Yetişkinler için de aynı verilerin yayımlanmasını bekliyorum. Bu durum çocuklara özel mi, yetişkinlerde de var mı… Ama personelde de buna benzer durumlar görmeye başladık; bu salgın kontrolü açısından son derece önemli bir nokta. Aynı durumun yetişkinlerde de olma ihtimali çok yüksek. Halen pozitifliği devam eden çocuklar var takip ettiğimiz, bunlar kaç gün devam edecek bilmiyorum. Biz diğer iki artış döneminde görmediğimiz kadar ağır hasta görüyoruz. Bunlar etrafa bulaştırma konusunda da risk oluşturuyorlar.”