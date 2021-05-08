Ezber bozan rapor

Covid-19 salgınıyla birlikte sosyal hayattan ilk izole edilen grup olan 65 yaş üstü nüfusa ilişkin ezber bozan bir rapor yayınlandı. Rapora göre Türkiye’deki yaşlı nüfusun hiç de azımsanmayacak bir kısmı hala ekonomik nedenlerden ötürü çalışmak zorunda. Üstelik sigortasız bir şekilde.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanPol’ün ‘Türkiye’de İşgücündeki Yaşlılar ve Güvencesizlik Raporu’ özellikle ekonomik nedenlerden ötürü hala çalışmak zorunda kalan yaş almış nüfusa dikkat çekiyor.

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65 yaş ve üstü nüfus 7 milyon 950 bin, yani toplam nüfusun yüzde 9,5’i.

Yaşlı nüfusun yüzde 43’ü erkek, yüzde 55’i ise kadın. Kadınların hayat boyu maruz kaldığı güvencesizlik, yaşlılık döneminde de fazla.

En yaşlı nüfus yüzde 20’yle Sinop’ta. Bu oranın en düşük olduğu şehir ise yüzde 3 ile Şırnak.

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Düşük emekli maaşı, kısıtlı imkanlar

Rapora göre Türkiye’de yaşlı nüfusun istihdama katılım oranı yüzde 12. Yani sanılanın aksine yaşlı nüfusun azımsanmayacak bir bölümü çeşitli sebeplerden ötürü hala işbaşında. Bu durumun başat gerekçesi ise düşük emekli maaşı aylıkları, yüksek kiralar ve kısıtlı sosyal yardım olanakları.

Sigortasızlık oranı ortalamanın üstünde

65 yaş üstü işgücü toplam işgücü içinde sigortasız çalışma oranının en yüksek olduğu grup. Veri, halihazırda emekli maaşı alan yaş almış nüfusun geçinmek için ek bir gelire ihtiyaç duyduğunun da bir göstergesi.

Gelir düştükçe sigortasızlık oranının artması da rapordaki bir diğer dikkat çeken husus. Gelir düzeyi en düşük yüzde 25’lik grupta sigortasızlık oran yüzde 75 civarı.

İstanPol’ün rapor doğrultusunda yaptığı temel politika önerileri ise şöyle: