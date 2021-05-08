Herkesin gün sayarak merakla beklediği “17 Mayıs’tan sonra ne olacak” sorusuna gazeteciler yanıt aramaya devam ediyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Nisan Perşembe akşam 7’den 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar tam kapanma sürecine girildiğini duyurmuştu.

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Muafiyetler nedeniyle ‘tam kapanma’ olmadığı ve başta alkol olmak üzere satışına yasak getirilen ürünler konusunda eleştirilere neden olan sürecin sonunda hedefin günlük 5 bin vakanın altına inmek olduğu belirtilmişti.

Sözcü’den Deniz Zeyrek, ilgililere “17 Mayıs’tan itibaren nasıl bir yol haritası izlenecek” sorusunu yönelterek aldığı cevaplardan ve ulaştığı bilgilerden şu özeti aktardı:

*Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak.

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*17 Mayıs’tan itibaren restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak. Yani sadece açık hava bölümleri olacak. Peki açık alanı olmayan restoranlar ne yapacak? Hükümet, yerel yönetimlere açık alanı olmayan kafe ve lokantalara kapı önüne masa konulması konusunda kolaylık sağlanması yönünde telkinde bulunacak.

*17 Mayıs’tan itibaren AVM’ler, spor salonları, berberler de açılacak.

*Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00’den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak.

*1 Haziran’dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.45’e çekilecek ve pazar günü yasak olmaktan çıkacak.

*Her şey öngörüldüğü gibi giderse temmuz ortasından itibaren akşam yasağı 23.45’e ya da 24.00’e çekilecek.