Şampiyonluk yarışı kızıştı

Finike’de taş ocaklarının tahribatına karşı doğayı savunan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun cinayetinde halen cevaplanmayan çok büyük soru işaretleri var. Yargıtay’da yeniden açılmayı bekleyen dosyadaki tutarsızlıklar ne incelenmiş ne de azmettirici yönü araştırılmış…