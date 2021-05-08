Şampiyonluk yarışı kızıştı

Süper Lig’in 40’ıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar, şampiyonluğu son iki haftaya bıraktı.
81 puanla lider Beşiktaş, bugün 75 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray’a konuk oldu. Galatasaray, Beşiktaş’ı 3-1 yenerek puanını 78’e çıkardı.
Ankara’da oynanan maçta ise ikinci sırada bulunan 79 puanlı Fenerbahçe, Ankaragücü’yle karşılaştı. Fenerbahçe, 90+6’da bulduğu golle maçı 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin puanı 79’a yükseldi.
Beşiktaş, altı puanlık son iki maç öncesi iki puanla şampiyonluk yarışında halen avantajlı konumda.
Son durum şöyle: