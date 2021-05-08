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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonluk yarışı kızıştı

Süper Lig’in 40’ıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar, şampiyonluğu son iki haftaya bıraktı.

Fotoğraflar: AA

81 puanla lider Beşiktaş, bugün 75 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray’a konuk oldu. Galatasaray, Beşiktaş’ı 3-1 yenerek puanını 78’e çıkardı.

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Ankara’da oynanan maçta ise ikinci sırada bulunan 79 puanlı Fenerbahçe, Ankaragücü’yle karşılaştı. Fenerbahçe, 90+6’da bulduğu golle maçı 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin puanı 79’a yükseldi.

Beşiktaş, altı puanlık son iki maç öncesi iki puanla şampiyonluk yarışında halen avantajlı konumda.

Son durum şöyle:

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