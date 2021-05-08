Britanya Merkez Başkanı uyardı: Birikimini gözden çıkaran kripto para alsın

Son dönemin gözde yatırım araçlarından kripto paralara ilişkin bir uyarı da Britanya Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’den geldi: “Eğer tüm birikiminizi kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın.”

Fotoğraf: Reuters

Bailey, basın toplantısında kripto paralarla ilgili gelen soruyu “Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki kelime. Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor” diye yanıtladı.

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Dogecoin ile ilgili açıkalmalarıyla kripto para piyasasının popüler figürlerden milyarder işadamı on Musk da dün Twitter hesabından “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” demişti.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021

Kurumsallar fiyat düştükçe topluyor

Ancak, Wall Street’in uzun yıllardır görmezden geldiği Bitcoin’e son dönemde kurumsal ilgi de artmış durumda. Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım şirketleri Bitcoin tarafında saf tutarken, Mastercard, New York Mellon Bankası ve JP Morgan da sonunda BTC’ye yeşil ışık yaktı.

Veriler, BTC’nin son düşüşünde kurumsal yatırımcıların 48 bin dolarlık fiyattan önemli ölçüde alım yaptığını doğruluyor.

