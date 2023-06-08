Akşam Postası / 8 Haziran 2023

Merkez Bankası’nın 2,5 milyar doları da TL’yi kurtaramamış

Dün Türk Lirası’nın hızla değer kaybettiği saatlerde Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ 2,5 milyar dolar sattığı ortaya çıktı. Buna rağmen TL yüzde 8’e yakın değer kaybetti.

Kılıçdaroğlu, ‘Herhangi bir pozisyona aday olmam’ demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağını söylediği öne sürüldü.

Avrupa Konseyi: Türkiye yolun sonuna geldi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala’nın eylüle kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç edilebileceği konusunda uyardı.

Türkiye Değişim Partisi, CHP’ye katılıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılacağını söyledi.

AB, oturma ve çalışma izni almayı kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, artan işgücü açığına çare arayışları kapsamında, oturma ve çalışma izni düzenlemesi konusunda anlaştı.

Çay fiyatlarına yüzde 43 zam

Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 43 zam yaptı.