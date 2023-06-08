Akşam Postası / 8 Haziran 2023

Merkez Bankası’nın 2,5 milyar doları da TL’yi kurtaramamış
Dün Türk Lirası’nın hızla değer kaybettiği saatlerde Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ 2,5 milyar dolar sattığı ortaya çıktı. Buna rağmen TL yüzde 8’e yakın değer kaybetti.
‘Neler oluyor’: Hem döviz hem TL mevduatları azaldı
Ekonomist Kara’ya göre ‘fatura’ Mehmet Şimşek’e kesilecek
Kamu bankaları dolar kurunda ‘defansa geldi’
Dolar bazlı asgari ücret zammına itirazlar
Google’da tek gündem kur şoku: Milyonlarca arama
Kur şoku: Apple Türkiye’den dördüncü zam
Kılıçdaroğlu, ‘Herhangi bir pozisyona aday olmam’ demiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağını söylediği öne sürüldü.
Avrupa Konseyi: Türkiye yolun sonuna geldi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala’nın eylüle kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç edilebileceği konusunda uyardı.
Türkiye Değişim Partisi, CHP’ye katılıyor
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılacağını söyledi.
AB, oturma ve çalışma izni almayı kolaylaştırıyor
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, artan işgücü açığına çare arayışları kapsamında, oturma ve çalışma izni düzenlemesi konusunda anlaştı.
Çay fiyatlarına yüzde 43 zam
Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 43 zam yaptı.