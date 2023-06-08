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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Haziran 2023

Merkez Bankası’nın 2,5 milyar doları da TL’yi kurtaramamış

Dün Türk Lirası’nın hızla değer kaybettiği saatlerde Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ 2,5 milyar dolar sattığı ortaya çıktı. Buna rağmen TL yüzde 8’e yakın değer kaybetti.

‘Neler oluyor’: Hem döviz hem TL mevduatları azaldı

Ekonomist Kara’ya göre ‘fatura’ Mehmet Şimşek’e kesilecek

Kamu bankaları dolar kurunda ‘defansa geldi’

Dolar bazlı asgari ücret zammına itirazlar

Google’da tek gündem kur şoku: Milyonlarca arama

Kur şoku: Apple Türkiye’den dördüncü zam

Kılıçdaroğlu, ‘Herhangi bir pozisyona aday olmam’ demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağını söylediği öne sürüldü.


İYİ Parti, ittifakın devamı için Antalya’yı isteyebilir
Milli iradecilik ile büyülenen müesses muhalefet

Avrupa Konseyi: Türkiye yolun sonuna geldi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala’nın eylüle kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç edilebileceği konusunda uyardı.

Üç yaşındaki Lina’nın öldürülüp dondurucuda saklanmasında dava başlıyor

Türkiye Değişim Partisi, CHP’ye katılıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılacağını söyledi.

AB, oturma ve çalışma izni almayı kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, artan işgücü açığına çare arayışları kapsamında, oturma ve çalışma izni düzenlemesi konusunda anlaştı. 

Çay fiyatlarına yüzde 43 zam

Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 43 zam yaptı.

Genel anestezi öncesi neden yiyip içmemeliyiz?

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Akşam Postası / 8 Haziran 2023

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