Üç yaşındaki Lina’nın öldürülüp dondurucuda saklanmasında dava başlıyor

CANAN COŞKUN

Gaziantep’te annesini fuhuşa zorlayan şüpheliler tarafından öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan üç yaşındaki Lina’nın faillerine yönelik dava yarın başlıyor.

Fotoğraf: AA

Gaziantep başsavcılığının hazırladığı iddianamede iki tutuklu sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘çocuğa karşı eziyet‘ten suçlanıyor. Savcılık, Lina sağken getirildiği hastanede vücudunda istismar bulguları olmasına karşın taburcu edilmesine izin veren doktorlar hakkında da soruşturma yürütüyor.

İddianameden: Olay nasıl gelişti?

İddianamedeki örgüye göre olay şöyle gelişti:

Melissa İlhan eşiyle tartıştığı için 15 Ekim 2021’de iki çocuğunu yanına alarak çocukluk arkadaşı Muhabbet Toz’un yanına yerleşti. İlhan, maddi geçimini sağlamak için fuhuş yapmaya başladı. Bu süreçte çocukların bakımını da Toz üstlendi.

İstismar bulguları da var

Üç yaşındaki çocuk Lina, 14 Ocak 2022’de boğazına cips takıldığı gerekçesiyle Mehmet Aksu tarafından 25 Aralık Hastanesi’ne götürüldü. Lina, bu hastaneden Nizip Özel ADN Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerde Lina kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği şüphesiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Aynı zamanda vücudunda da darp, ısırık izleri ve sigara yanıkları tespit edilmişti.

Bu hastanede bir gece gözlem altında tutulan Lina, annesi ve Mehmet Aksu’nun ‘ölüm dahil tüm riskleri aldığına’ dair evrak imzalaması üzerine buradan Şahinbey Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. İki gün de burada yoğun bakımda tutulan Lina, daha sonra taburcu edildi. Muhabbet Toz, Lina’ya bakmaya devam etti.

Serbest bırakıldılar

Yaşananlardan dokuz ay sonra Melissa İlhan, eşine ulaşarak cocuklarını aylardır göremediğini söyledi. Bunun üzerine ikili 20 Eylül 2022’de Karataş Şehir Yaşar Polis Merkezi’nde çocuklarını kendilerine göstermeyen şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çocuklara ulaşılamadı. Bunun üzerine polisler şüphelileri serbest bıraktı. Çocukların aramasına devam edildi.

Müge Anlı’ya başvurdu

Çocukların bulunamaması üzerine anne ve baba Müge Anlı’nın programına başvurdu. Kayıp çocuklardan C.N. 26 Eylül 2022’de Kiraz Alkurt’un evinde bulundu. Aynı gün Mehmet Aksu da cinayet büro amirliğine başvurarak kayıp çocuk Lina’nın yaklaşık sekiz ay önce Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü ve cesedin sahibi olduğu mağazadaki derin dondurucuda olduğunu söyledi. Üç yaşındaki kayıp çocuk Lina’nın cansız bedeni Aksu’nun söylediği yerde bulundu.

Soruşturma kapsamında Gaziantep Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce düzenlenen raporda Lina’nın vücudundaki ısırık izlerinden alınan sürüntü örneklerinde Mehmet Aksu’nun DNA’sına rastlandı. Lina’nın ölüm tarihi de 16 Mart 2022 olarak belirlendi.

‘Yemek yedirirken taşkınlık yaptı’

Şüpheli Muhabbet Toz, emniyette verdiği ifadesinde yemek yedirirken Lina’nın taşkınlık yaptığını öne sürerek şunları söyledi:

“Sert bir şekilde sallayıp akıllı olmasını istediğim bir anda sallamanın etkisiyle Lina dengesini kaybederek kucağımdan kafa kısmı beton zemine gelecek şekilde düştü ve hareketsiz kaldı. Panikle elini yüzünü yıkadım, ancak çocuk tepki vermeyince telefonla Mehmet’i aradım. Kısa bir süre sonra Mehmet geldi. Lina’yı kontrol etti, nabzına baktı. Bir müddet kalp masajı yaptı. Sonra bana dönerek ‘Bu çocuk ölmüş’ dedi. Korktuğumuz için polisi arayamadık. Mehmet ile birlikte çocuğu önce yakalım diye düşündük, daha sonra vazgeçtik. ‘Gidip bir derin dondurucu alıp işyerine koyalım, çocuğun cesedini de bu dondurucunun içine koyalım’ dedik.”

Derin dondurucu satın aldılar

Mehmet Aksu da ifadesinde Muhabbet Toz’un kendisini arayarak çağırdığını belirterek şunları anlattı:

“Lina odada yerde halının üzerinde sırt üstü hareketsiz halde yatıyordu. Elimi attığımda nabız atışı yoktu. Derhal çocuğa kalp masajı yapmaya başladım. Muhabbet’e ne olduğunu sorduğumda ‘Çocuk odada sağa sola koştu, bağırdım durmadı. Ben de sinir haliyle kafasına iki defa vurdum, yere düştü hareketsiz kaldı’ dedi. ‘Bu çocuk zaten hasta. Neden kafasına vurdun’ diyerek sitemde bulundum. Su ve kolonya getirdim. Suyla yıkadım, fakat çocukta en ufak bir tepki yoktu. Öldüğünü anladım. Çocuğun cansız bedenini battaniyeye sarıp evin içerisinde bıraktık. Muhabbet ve Lina’nın kardeşini arabaya bindirip daha önceden kaldığım boş rezidansa bıraktım. Geceyi orada geçirdik. Ertesi sabah derin dondurucu satın aldık. Bir saat sonra derin dondurucuyu işyerine getirdiler. Öğle saatlerinde cesedi alıp işyerime getirdik ve dondurucuya koyduk.”

Toz ifade değiştirdi

Aksu ve Toz, Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘çocuğa karşı eziyet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toz, buradayken ifadesini tamamen değiştirerek, Lina’nın Ahmet Aksu’nun tokat atması sonucu öldüğünü iddia etti. Bu sırada Lina’nın annesi Melissa İlhan’ın da evde olduğu ve kendisini kimseye bir şey söylememesi için kardeşiyle birlikte tehdit ettiklerini söyledi. Savcılık, telefon sinyal bilgilerini inceleyince Melissa İlhan’ın Toz’un öne sürdüğü gibi evinde veya evinin çevresinde hiç bulunmadığını tespit etti. Savcılık, Toz’un ifade değişikliğini hayatın olağan akışına aykırı bularak, kendini suçtan kurtarmaya yönelik olduğuna yordu.

Doktorlar hakkında soruşturma var

Gaziantep başsavcılığının hazırladığı iddianame Gaziantep 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Lina’nın vücudundaki istismar bulguları ve hayati tehlike bulunmasına karşın taburcu edilmesine izin veren doktor ve hastane yetkilileri hakkındaki dosyanın kamu suçları soruşturma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Anne Melissa İlhan’ın fuhuş iddialarıyla ilgili dosyanın aile ve cinsel suçlar bürosuna gönderilmesine karar veren savcılık, Lina’nın ablasına yönelik darp eylemleri sebebiyle Kiraz Alkurt hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.