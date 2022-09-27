Gaziantep’te cesedi bulunan çocuğun ölümüyle ilgili üç gözaltı

Gaziantep’te, bir çocuğun dövülerek öldürülmesiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen, üç yaşında olduğu değerlendirilen ve ilk incelemesinde dövüldüğüne dair izlere rastlanan kız çocuğu cesedine ulaşılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gaziantep başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan K.A, M.A. ve M.T. gözaltına alındı.

Üç isim emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.