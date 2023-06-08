Çay fiyatlarına yüzde 43 zam

Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 43 zam yaptı.

Çay fiyatlarına zam geldi. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim döneminde “Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz” demişti.

BloombergHT’den İrfan Donat’ın haberine göre yaş çaydaki bu artıştan sonra Çaykur, kuru çaya zam yaptı.

Çaykur’un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Ocak 2023’teki eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97,81 lirayken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141,54 lira olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44,7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95,95 lirayken, yeni listede aynı çayın fiyatı 138,38 liraya çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44,2 zamlandı.

Çaykur’un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalamasıysa yüzde 43’e tekabül ediyor.