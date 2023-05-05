Kılıçdaroğlu hesapladı: Erdoğan’ın açıkladığı çay fiyatı maliyetinden düşük

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11,30 lira olarak açıkladığı çay fiyatını maliyetinden az buldu. Kılıçdaroğlu, göreve gelir gelmez fiyatın refah payıyla beraber en az 15 liraya çıkarılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. (AA)

3 Mayıs’ta Rize’de Erdoğan, şunları söylemişti: “Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.”

Kılıçdaroğlu, 1 kilogram yaş çay yaprağının maliyetinin 11,32 lirayı bulduğunu belirterek Erdoğan’ın açıkladığı taban fiyatın yeterli olmadığını vurguladı.

Maliyetinden düşük

Çay fiyatının refah payıyla beraber en az 15 lira olacağını duyuran Twitter’dan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

*Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL’yi buluyor.

*Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

*Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.