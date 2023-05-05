Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu lehine sandıkta patlama beklenebilir

Araştırmacı Bekir Ağırdır, seçimlerde olası bir ikinci turda gençlerin tepkisinin baskın hale gelebileceğini belirterek ”İkinci turda sandıklarda Kemal Kılıçdaroğlu lehine patlama da beklenebilir” dedi.

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Seçimlere dokuz gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimler, anket şirketlerine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ata ittifakından Sinan Oğan’ın adaylığıyla ikinci tura kalacak.

Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor.

Eski KONDA müdürü, araştırmacı Bekir Ağırdır’sa buna katılmıyor.

‘Daha konsolide bir tablo’

Oksijen’den İlke Gürsoy’a konuşan Ağırdır, seçimlerin ikinci turuna seçmenlerin ‘son şans’ olarak bakacağını ve ‘daha konsolide’ bir tablonun ortaya çıkacağını söyledi.

Ağır, şu anda tercihinin bilinmediğini söylediği yüzde 20’lik kesimden sandıklara gidenlerin nihai seçimlerini yapacaklarını söyledi: ”Gözlediğimize göre, çok muhtemel ki yüzde 52-53 gibi bir oya ulaşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ama hala bunu etkileyecek başka bir unsur daha var: İktidarın yapabilecekleri. Kas gücüyle yani yargıyla, güvenlik güçleriyle vs. bu 15 günde neler olabileceğini kestiremiyoruz. İkinci turda gençlerin tepkisi baskın gelebilir. İlk defa oy kullanacak gençler ideolojik bir yerden pozisyon almıyorlar.”

‘Kılıçdaroğlu lehine sandıklarda patlama beklenebilir’

Bu tabloya göre Ağırdır, Kılıçdaroğlu lehine sandıklarda patlama beklenebileceğini söyledi:”Ataerkil kurallara, kısıtlamalara neden itiraz ediyorlarsa, devletin ya da Tayyip Erdoğan’ın internet sitelerini yasaklaması gibi hayata müdahaleye de aynı duyguyla itiraz ediyorlar. Onun için ikinci turda sandıklarda Kemal Kılıçdaroğlu lehine patlama da beklenebilir. Ama iktidar da güvenlik temelli politikalara ihtiyaç duyurabilir. Ya da dünya dinamiklerinde, Ukrayna’da, Libya’da, Suriye’de olacaklar seçmende güvenlik arayışını güçlendirebilir. O yüzden ikinci turda kesinkes şöyle olur demek mümkün değil. Ama evet, muhalefetin ya da Kemal beyin lehine olma ihtimali daha yüksek.”