ORC anketi: Kılıçdaroğlu düştü, Erdoğan yükseldi

ORC Araştırma’nın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki fark 3,4 puana indi.

Ankete göre Erdoğan’ın oyları 10 günde 2,2 puan arttı. Kılıçdaroğlu’ndaysa düşüş var. Bu durum ikinci tur ihtimalinin güçlenmesi anlamına geliyor.

Fotoğraf: AA

ORC kısa süre önce 7-11 Nisan ve 19-22 Nisan tarihlerinde yapılan araştırmaların sonuçlarını paylaşmıştı.

Son araştırmadaki bulgular şöyleydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,4

Muharrem İnce: Yüzde 6,1

Sinan Oğan: Yüzde 2,2

29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 950 kişiyle yüz yüze görüşerek yapılan araştırmadaysa tablo şöyle şekillendi:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48

Erdoğan: Yüzde 44,6

İnce: Yüzde 4,3

Oğan: Yüzde 3,1

10 günlük bir süre içerisinde, Erdoğan’ın oylarını 2,2 puan artırdığı görülüyor. Kılıçdaroğlu’ndaysa 1,3 puan gerileme var.

İnce’deki düşüşle birlikte Oğan’daki yükselişse devam ediyor. İnce-Oğan toplamıysa 8,3 puandan 7,4’e geriledi.

SEÇİME 11 GÜN KALA



2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri

"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"



•Kılıçdaroğlu %48,0

•Erdoğan %44,6

•İnce %4,3

•Oğan %3,1



(29 Nisan – 1 Mayıs 2023) pic.twitter.com/WWIpDzswIO — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 3, 2023

Partilerin durumu

Ankette partilerin durumuysa şöyle şekillendi:

AKP- yüzde 33,2

CHP- yüzde 28

İYİ Parti- yüzde 15,5

YSP- yüzde 9,6

MHP- yüzde 5,7

TİP- yüzde 2,0

Memleket Partisi- yüzde 1,9

BBP- yüzde 1,6

YRP- yüzde 1,3

Diğer- yüzde 1,2

Yani bir önceki aya göre AKP ve İYİ Parti’de kısmi bir yükseliş, CHP’deyse düşüş var. MHP ve Memleket Partisi’nin oylarında da düşüş görünüyor.

Grafik: ORC

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı: