İYİ Parti, ittifakın devamı için Antalya’yı isteyebilir

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ALTAN SANCAR

Seçimlerinin ardından geleceği tartışılan millet ittifakının ikinci büyük partisi İYİ Parti’de yerel seçim seçenekleri tartışılıyor. CHP’nin masasına farklı teklifler bırakılacak.

Fotoğraf: CHP

2018’deki genel seçimler öncesi kurulan, 2019 yerel seçimlerinde de devam eden CHP ve İYİ Parti arasındaki millet ittifakı, 2023 seçimlerinde Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin katılımıyla genişlemişti.

Mayıstaki seçimlerde istenen sonuçların alınamamasının ardından millet ittifakı İYİ Parti’de masaya yatırıldı. 24-25 Haziran’da kurultaya gidecek partide son karar yeni yönetim tarafından verilecek.

‘Tek başına devam’ seçeneği

Parti içinde iki eğilim öne çıkmış durumda. İlk tercihe göre, ittifakın sonlandırılması ve İYİ Parti’nin yoluna ‘müstakil’ olarak devam edecek. Özellikle parti içinde ülkücü kanadın önde gelen isimlerinin desteğini alan bu tercihe ‘partinin kimliğinin ittifakla aşınması’ gerekçe gösteriliyor. İYİ Parti’nin istenen oy oranına ulaşamamasında ittifakın büyük etkisi olduğunu dile getirenler, partinin ‘cazibe merkezi’ haline gelmesi için bu yolun tercih edilmesini istiyor.

Antalya’yı istiyorlar

Parti içinde merkeze daha yakın duran isimlerse ittifakın yalnızca CHP’yle devam ettirilmesini ‘şartlı’ olarak tercih ediyor. Özellikle yerel seçimler için CHP’yle ‘güçlü pazarlık’ fikrini savunan bazı isimler, ortaklarının masasına net taleplerle gidilmesinden yana. Bu talepler arasında yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya’nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakılması da yer alıyor. Bu kentlere Isparta’nın da eklenebileceği konuşuluyor.

İYİ Partililer Antalya’nın merkez açısından önemli bir nokta olduğunu ve bu kentin ittifakla ‘rahat kazanılacağını’ düşünüyor. Bu konuda CHP’yle herhangi bir temas kurulmadığını da vurgulayan partililer, bunun için yeni yönetimin şekillenmesinin beklenmesine karar verildiğini belirtti.