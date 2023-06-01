İYİ Parti yöneticileri: Seçim ittifakı bitmiştir

İYİ Parti yöneticileri Uğur Poyraz ve Cihan Paçacı’dan millet ittifakının bittiğine dair yorumlar geldi.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini kazanamayan millet ittifakının geleceği tartışma konusu.

Sözcü TV’de konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Poyraz, ittifakların teknik olarak bittiğini söyledi. Poyraz bu bağlamda AKP ve MHP’nin 2018’den beri ‘koalisyon ilişkisi kurduğunu’ da kaydetti:

*İttifak dediğimiz kavram 2018 seçimleriyle hayatımıza giren ve seçim sırasında oluşturulan bir ilişki modeli. Bu ilişkinin adı ‘seçim ittifakı’dır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci seçimine ilişkin ittifakın içindeki partiler mücadelelerini vermiştir.

*28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir. Bu bir yorum değil. Bir teknik durum. Bu cumhur ittifakı için de geçerli. Cumhur ittifakı bitmiştir. Eğer bu ittifaktaki partiler AKP’ye destek vermek istiyorsa bunun adı ‘cumhur koalisyonu’ olur. 2018’den beri AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğu elde edememesinden kaynaklı MHP’yle arasındaki ilişki koalisyondur.

Paçacı: ‘İşbirliği’ de diyebilirsiniz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da Meclis’te gazetecilere şunları dedi:

*İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içine girerler. Bunun adına ‘ittifak’ da diyebilirsiniz, ‘işbirliği’ de diyebilirsiniz. Ama şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir.

*Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar. İttifak dediğiniz herhangi siyasi bir konu hakkında işbirliğidir, şu anda herhangi bir işbirliğini gerektirecek konu yok. Olduğunda, göreceğiz.