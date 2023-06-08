Sendikadan Af Örgütü’ne yalanlama: Ortak mutabakat yok

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Sosyal İş Sendikası, Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ) ‘ortak mutabakat sağlandığı’ yönündeki açıklamasını yalanladı: “Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sendikamızla sağlanan karşılıklı mutabakata dayanarak sonlandırıldığı doğru değildir.“

Sendika, Af Örgütü’nün TİS masasından kalktığını duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener yaşanan şeyin ‘masadan kalkma’ olmadığını savunmuştu: “Af Örgütü ve işveren tarafı olarak sendikayla aylara yayılan bir istişare süreci gerçekleştirdik ve müzakerelerin başlamasından itibaren 60 gün içerisinde sözleşme imzalanmaz ise durumun uzlaşmazlık olarak adlandırılacağını beraber saptadık. Dolayısıyla masadan kalkma değil, mutabık kalınan usulün sonucu olarak sürenin sonlanmış olması nedeniyle uzlaşmama söz konusudur.”

Sendika Akşener’e sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“Dünden bu yana UAÖ yöneticileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaları kaygı ile takip ediyoruz. TİS görüşmelerinin sendikamızla sağlanan karşılıklı mutabakata dayanarak sonlandırıldığı doğru değildir. İşveren, defalarca sormamıza ve hatta toplantı tutanaklarında kayıt altına almamıza rağmen belirledikleri 60 günlük süreden sonra anlaşma sağlanamaması halinde 2023 yılı için müzakereleri sonlandıracaklarının gerekçesini açıklayamamışlardır ve tamamen tek yönlü bir kararla TİS görüşmelerini sonlandırmışlardır.

UAÖ yöneticilerini ortak değerimiz olan Af Örgütü’nün güvenirliğine zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya ve en kısa sürede TİS müzakerelerinin devamına davet ediyoruz. Açıklamalarımızın istikameti TİS teklifimiz çerçevesinde bir uzlaşmaya varmak ve üyelerimizin sendikal haklarını savunmaktır.

Bu hafta sonu toplanacak UAÖ Türkiye Şubesi Genel Kurulunun diğer pek çok insan hakları meselesi gibi üyelerimizin sendikal örgütlenmesine de sahip çıkacağına ve TİS temelinde bir çözümü destekleyeceğine inanıyoruz. Sendikal haklar insan haklarıdır.”