‘Neler oluyor’: Hem döviz hem TL mevduatları azaldı

Merkez Bankası verilerine göre son iki haftada hem döviz hem de TL mevduatları azaldı.

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Seçim öncesi Merkez Bankası (MB) TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle baskılıyordu. Bu da ciddi rezerv kayıplarına yol açtı. Ekonomi yönetimine duyulan güvensizlik nedeniyle seçim döneminde döviz talebinin iyice artmasıyla kayıplar daha da büyüdü.

Net rezervlerin ekside seyretmesi, döviz ihtiyacının karşılanması için sermaye kontrolüne varacak önlemlerin gelebileceğine dair yorumları gündeme getirdi. Piyasadaki verilere göre yatırımcı bu yorumlardan etkilenmişe benziyor.

MB’nin aktardığına göre 26 Mayıs-2 Haziran arası süreçte 58 milyon TL mevduat ve 540 bin dolar sistemden çıktı.

Çıkan paraların sisteme geri dönmemesi akıllara soru işaretlerini getirdi.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, “Hem TL hem de yabancı para mevduat azalmış. Neler oluyor?” diye yazdı.