MGK bildirisinde Suriyelilerin ‘gönüllü dönüşü’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) sonuç bildirisinde Suriyelilerin ‘gönüllü geri dönüşü’ne dikkat çekildi.

Fotoğraf: AA

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Toplantının ardından bildiri yayımlandı. Bildirinin öne çıkan başlıkları şöyle:

*Toplantıda, Türkiye’nin geride bırakılan yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştirirken devletin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtildi.

*Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olan yeni dönemde de ülkenin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu aktarıldı.

*Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin, terör örgütlerinden temizlenmesiyle mümkün olacağına işaret edilen bildiride, çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirebilmesi için gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

*Toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde duruldu.