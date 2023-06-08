Kılıçdaroğlu, ‘Herhangi bir pozisyona aday olmam’ demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağını söylediği öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Gazeteci Fatih Altaylı, sitesinde seçimden sonra CHP yönetimindeki gelişmelere ilişkin edindiği bir kulisi yazdı.

Altaylı, ‘ikinci turunun gecesi ya da ertesi günü’ Kılıçdaroğlu’nun odasına gelen ‘çok güvendiği isimlerden birinin’ şu soruyu yönelttiğini yazdı:

“Sayın genel başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.”

‘Aday olmam’

Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun bu soruya şöyle yanıt verdiğini aktardı: “Bu benim ilk ve son cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok.”

Yerel seçime kadar devam mı?

Altaylı yazısının devamında odadakilerden birinin “Hem bu fikrinizi hem de genel başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız” dediğini de aktardı.

Sonrasında Kılıçdaroğlu bakıp itiraz etmemiş, net bir şey de söylememiş.

Altaylı, yazısını “(CHP’de) yerel seçimlerden önce hiçbir değişiklik olmayacağından herkes emin” diye bitirdi.