Öztrak’a ‘Kılıçdaroğlu’nun istifası’ soruldu: Kimse aklına estiği gibi karar alamaz

A Haber muhabirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip edemeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar, partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak. (CHP)

Parti genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Öztrak kongreler sürecinin başladığını söyledi. Ardından soruları yanıtladı.

A Haber muhabirinin “Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı da iddia ediliyor. Ayrıca kurultay tarihi de netleşti mi” sorularına yanıt veren Öztrak şunları kaydetti:

*(İstifa sorusuna yanıt) CHP, bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan, asırlık bir partidir. Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar, partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın.

*(İmamoğlu sorusu üzerine) Genel başkanımız, büyükşehir, il ve ilçe başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle sorunlar hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir.

*(Kurultay sorusu üzerine) Evet, kongreler sürecini başlattık. Bu takvimi en kısa sürede tamamlayacağız.