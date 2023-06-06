CHP kongreler sürecini başlatıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kongreler sürecinin ve seçim hazırlıklarının başlatıldığını söyledi.

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Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP’de değişim sesleri yükseliyor ama genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘yola devam’ mesajı gelmişti. Parti meclisi ve merkez yürütme kurulu ‘yenilense de’ değişime dair henüz somut bir adım atılmış değil.

Öztrak basın toplantısında şunları kaydetti:

*Son seçimden bu yana geçen sürede hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz.

*Bu çerçevede, parti meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik.

*Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük, örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik.

*Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek, partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için, gereken her türlü çabayı göstereceğiz.