AB, oturma ve çalışma izni almayı kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, artan işgücü açığına çare arayışları kapsamında, oturma ve çalışma izni düzenlemesi konusunda anlaştı.

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‘Single permit’ (tek izin) olarak adlandırılan ve hem oturum hem de çalışma iznini kapsayan düzenlemenin güncellenmiş hali, başvuru prosedürünü kolaylaştıracak.

AB Konseyi, yasal göçle ilgili düzenlemelerin güncellenmiş hali üzerinde mutabık kaldı.

Güncelleme, AB’nin ‘ihtiyaç duyulan yetenekleri AB’ye çekmeyi’ amaçlayan paketi çerçevesinde yapılıyor. AB, böylece hem düzenli göçü artırmak hem de ihtiyaç duyduğu alanlarda ve mesleklerde çalışacak kişileri işgücü piyasasına katmak istiyor.

İşgücü suistimalinin ortadan kaldırılması

Bloomberg HT’nin aktardığı açıklamaya göre, düzenlemenin güncellenmiş hali başvuru prosedürünü kolaylaştıracak.

Yeni düzenlemeyle AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, AB içinde istihdam edildiklerinde daha fazla haklara sahip olacak ve çalışma hakları bakımından AB vatandaşlarıyla eşit muamele görecek. Böylece, AB içindeki işverenlerin, işgücü suistimalinin de ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ülkeler belirleyecek

AB üyesi ülkeler, AB dışından kaç kişiye ‘tek izin’ hakkı vereceklerini kendileri belirliyor.

Yeni düzenlemeye göre, AB vatandaşı olmayan bir kişi, AB dışındayken veya içindeyken bu izin için başvuru yapabilecek. Başvurudan sonraki dört ay içinde iznin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın çıkması gerekecek. ‘Tek izin’ sahibi kişi, bildirim yaparak veya ilgili makamlara başvuruda bulunarak işverenini değiştirebilecek. İzin sahibi kişi işsiz kalırsa iznin geçerlilik tarihi dahilinde işsiz geçirilen iki aylık süre içinde AB ülkesinde kalmaya devam edebilecek. AB’nin mevcut ‘tek izin’ yönetmeliği 2011’de çıkarılmıştı. AB Komisyonu, Nisan 2022’de bunun güncellenmesini teklif etmişti.

AB’nin istatistiklerine göre üye ülkeler, 2019’da yaklaşık 3 milyon ‘tek izin’ verdi. Bunların 1,2 milyonu ilk kez verilen izinler, diğerleri yenileme veya izin değişimiydi.

Düzenlemeye son hali, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasındaki görüşmelerden sonra verilecek.