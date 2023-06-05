Almanya işgücü açığını kapatamıyor: Bakanlar harekete geçti

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da nitelikli iş gücü açığı kapatılamıyor.

Fotoğraf: AA

Almanya’da nüfus giderek yaşlandığı için nitelikli iş gücü açığı ortaya çıkmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) yazdıkları ortak makalede durumun ciddiyetine bir kez daha dikkat çekti.

Ülkede 1 milyon 700 bini bulan nitelikli işgücü açığına işaret eden ve yurt dışından eğitimli işgücünün ülkeye getirilmesinin önemini vurgulayan bakanlar, “Geçen yıl AB ülkelerinden uzman işgücünün yanında üçüncü ülkelerden 100 bin kişi bile bize gelmedi. Bu sayı yeterli değil” dedi.

Dışişleri ve çalışma bakanları, Almanya’da yaşlanan nüfus nedeniyle özellikle eksikliği hissedilen ve acil ihtiyaç duyulan bakıcılık mesleklerinden yabancı işgücünü kazanmak için pazar günü Brezilya’ya hareket etmişti.

Bürokrasiye eleştiri

Almanya’daki katı bürokrasiyi sert şekilde eleştiren Baerbock ve Heil, “Brezilyalı bir hasta bakıcı Portekiz, Kanada ya da Amerika Birleşik Devletleri’ne çok daha pürüzsüz bir şekilde gidebilecekken niye aylarca Alman makamlarını beklemek zorunda kalsın?” sorusunu yöneltti.

Koalisyon hükümetinin Alman göç politikalarında köklü değişiklikler yaptığını belirten Baerbock ve Heil, “Ama insanları uzun vadede Almanya’yı seçmeye ikna etmek istiyorsak onlara elimizi uzatmak ve kalplerini kazanmak zorundayız. Bu nedenle nitelikli işgücünün ailesinin de Almanya’ya taşınabilmesi gerekir” dedi.