Tasarı onaylandı: Almanya’ya ‘iş gücü göçü’ kolaylaşıyor

Almanya’da hükümet, ülkeyi nitelikli iş gücü için daha cazip hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.

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Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, Almanya’yı yabancı kalifiye elemanlar için daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre yasa kapsamında Almanya’ya geleceklerin ülkelerinde aldıkları meslek diplomaları veya sertifikaların Almanya’daki denkliğinde kolaylık sağlanacak. Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden gelecek olanlarda, ülkelerinde bir dalda meslek eğitimini tamamlamış ve o alanda en az iki yıl çalışmış olma koşulu aranacak. Bu kişiler diploma veya sertifika denkliğini Almanya’ya geldikten sonra yaptırabilecek.

Almanya’ya gelmek isteyenlere, puanlama sistemine dayalı ‘Fırsat Kartı’ olarak tanımlanan bir belge verilecek. Bir yıl geçerli olacak bu belgeyle Almanya’ya gelip iş aramak mümkün olacak. Kartla Almanya’ya gelenler mesleki niteliğine uygun iş bulana dek asgari düzeyde geçimini temin etmek üzere haftalık 20 saati geçmeyen geçici işlerde çalışabilecek.

Çalışan açığı sorunu

Alman makamlarının açıkladığı verilere göre nitelikli çalışan açığı 2022’de bir milyon 980 bini aştı. Almanya’da yaşlı ve çocuk bakımı, bilişim, el sanatları, KOBİ’ler ve sanayi dahil olmak üzere pek çok alanda kalifiye eleman eksikliği var.

Almanya İstihdam Dairesi’ne göre iş piyasasının istikrarını koruması için yılda 400 bin kalifiye iş gücünün göçüne ihtiyacı var.

Öte yandan Almanya’da iş gücü göçünü düzenleyen yasa ile birlikte yeni bir vatandaşlık yasası da gündemde. Almanya’ya Fırsat Kartı uygulaması kapsamında gelecek olanlara vatandaşlık hakkının da tanınması planlanıyor.