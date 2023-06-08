Türkiye Değişim Partisi, CHP’ye katılıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılacağını söyledi.

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Bugün, düzenlediği basın toplantısında kararı duyuran Sarıgül, şunları dedi:

“Şimdi Türkiye’nin önünde yeni bir dönem var. Seçimler öncesinde ve sonrasında muhalefeti ve adayları dizayn ettiler. Bu yönetime karşı olan dirençleri kırdılar. Ya bu sistemden yana olacağız ya da Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu sistemin devam etmesi halinde devlet bir parti devleti haline gelecek. Meclis göstermelik olacak. Türkiye uygar dünyanın üyesi olmaktan çıkacak. Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarlarını ve kişisel çıkarları gözetemeyiz.”

Ne olmuştu?

İlk kez Demokratik Sol Parti’den (DSP) 1999’da İstanbul Şişli belediye başkanı seçilen Sarıgül, bu görevini 2014’e kadar sürdürdü.

Sarıgül bu sırada DSP, bağımsız ve CHP olmak üzere birçok kez çeşitli nedenlerle parti değiştirdi.

2013’te yeniden CHP’ye katılan Sarıgül, 2014 yerel seçimlerinde İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı oldu fakat AKP’li Kadir Topbaş’a yedi puan farkla yenildi.

2019’da CHP’den istifa edip tekrar DSP’ye katılan Sarıgül, Şişli belediye başkan adayı oldu fakat CHP’nin ve millet ittifakının adayı Muammer Keskin’e 20 puan farkla kaybetti.

2020’de DSP’den ayrılıp Türkiye Değişim Partisi‘ni kuran Sarıgül, genel seçimler öncesi üç senelik zamanda TikTok videolarıyla popüler oldu.

Genel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Sarıgül, Erzincan’dan CHP adayı oldu ve partinin oy oranını 10 puan artırdı.

Böylelikle Sarıgül, Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den seçildiği 1987’den 36 sene sonra tekrar Meclis’e girdi.