Genel anestezi öncesi neden yiyip içmemeliyiz?

Genel anestezi alacağınız operasyonlar öncesinde, bir süre hiçbir şey yememeniz veya içmemeniz istenir. Ameliyatın stresine stres ekleyen bu durum, zalimce gelse de, aslında bu kendi güvenliğiniz için…



Ameliyat olmadan önce, yemek yemeden ve içmeden geçireceğiniz süre, genelde ameliyat türüne bağlı. Ama genellikle yemek için en az altı saat ve sıvılar için de iki saattir. Tabii doktorunuz ne kadar süre bir şey yemeyip, içmemeniz gerektiğini size söyleyecektir. Peki bunun nedeni nedir?



www.sciensfocus.com‘un haberine göre, genel anestezi kullanıldığında, vücut refleksleri geçici olarak durdurulur. Midede herhangi bir yiyecek veya içecek varsa, kusma veya yiyecekleri boğazınıza getirme riski vardır. Böyle bir durumda yiyecek ciğerlerinize girebilir, solunumunuzu etkileyerek hasara neden olabilir. Kusmuk mide içeriğinin ciğerlere çekilmesine ‘aspirasyon’ denir ve tehlikeli bir enfeksiyona yol açabilir. Yani ameliyattan sağlıklı çıkıp bu enfeksiyon nedeniyle hayatınızın tehlikeye girmesi mümkün.

Sakız bile çiğnemeyin

Ayrıca bu yeme içmenin yasak olduğu dönemde nikotin sakızı dahil olmak üzere sakız çiğnemekten bile kaçınılmalı, çorba ve tatlıdan bir şey olmaz denilip onlar da tüketilmemeli. Süt, süt eklenmiş çay ve kahve gibi sıvı türlerinden de kaçınmak gerekiyor. Su gibi berrak sıvılara genellikle iki saat öncesine kadar izin verilebiliyor.



Zaten ameliyata gireceğim, bir de aç kalma stresi yaşamak istemiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ameliyattan önce bir şey yiyip içtiğinizde, içerdiği riskler nedeniyle ameliyatınız ertelenebilir, hatta iptal bile edilebilir. Ama aç kaldığınız süre boyunca, ameliyattan sonra sağlığınıza kavuştuğunuzda yiyeceğiniz şeylerin hayalini kurmakla idare edebilirsiniz. Hem böylece, size oyalanacak bir şey çıkmış olur.