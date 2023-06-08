Anket: Seçmenler CHP’nin başında İmamoğlu’nu görmek istiyor

BETİMAR’ın anketine göre seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayrılması halinde Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin başında görmek istiyor.

Fotoğraf: CHP

Seçimin kaybedilmesinden sonra Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa baskısı artmıştı. Kılıçdaroğlu buna yanaşmasa da İmamoğlu değişim mesajları vermeye devam ediyor.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden BETİMAR, CHP, millet ittifakı ile emek ve özgürlük ittifakı seçmenlerine Kılıçdaroğlu’nun ayrılması halinde CHP’nin başına kimi istediklerini sordu.

Araştırmaya göre İmamoğlu açık ara farkla istenen isim oldu. Şirketin Twitter hesabından paylaştığına göre sonuç şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,7

Mansur Yavaş: Yüzde 17,6

Özgür Özel: Yüzde 6,5

Muharrem İnce: Yüzde 1,2

Mustafa Sarıgül: Yüzde 0,9