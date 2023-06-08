Ekonomist Kara’ya göre ‘fatura’ Mehmet Şimşek’e kesilecek

Merkez Bankası (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, yılın geri kalanında stagflasyon (düşük büyüme ve yüksek enflasyon) olacağını ve ‘fatura’nın yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ‘kesileceğini’ söyledi.

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İktidarın yaklaşık bir buçuk yıldır uyguladığı ekonomi modeli nedeniyle bütçe çökmüş, dış açık ve enflasyonda rekorlar kırılmıştı. TL de hızla değer kaybederken, iktidar piyasa dışı düzenlemelerle ve rezervleri eriterek bunu yavaşlatmaya çalıştı.

Seçim sonrasıysa kötü giden ekonomiyi ‘düzeltmesi’ için piyasaların sevdiği bir isim olan Mehmet Şimşek bakanlığa getirildi. Şimşek’se akıl dışı uygulamaların bitmesi gerektiğini belirterek ‘sabır ve zaman’ istedi.

Uzmanlar, Şimşek’in ekonominin başına getirilmesiyle kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Dün, gün içindeki en büyük artışlar görüldü. Dolar 23’ü, avro 25’i geçti.

Şimşek’in ekonomiye dair sıkılaştırıcı başka önlemler de alması bekleniyor. Hatta yakın çevresine ekonomide görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini öne sürülmüştü.

Fatura kime kesilecek?

Hakan Kara da Twitter’dan şunları yazdı:

“Yılın ikinci yarısında muhtemelen stagflasyon (düşük büyüme ve yüksek enflasyon) yaşanacak. Temel soru bunun faturasının kime kesileceği. Hesabı yemeği yiyenler değil son dakikada masaya eklenenler ödeyecek gibi görünüyor.”