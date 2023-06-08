Kur şoku: Apple Türkiye’den dördüncü zam

Apple Türkiye, bu yılki dördüncü zammını yaptı. Apple’ın en pahalı akıllı telefonu iPhone 14 Pro Max’ın en yüksek fiyatı 76 bin 499 TL’ye yükseldi.

iPhone telefonlara yeni zam. (Apple)

Dolar/TL kurundaki yukarı hareket ithal ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı.

Üç gün önce Türkiye’deki fiyatlarına zam yapan Apple’ın dolar/TL’nin rekor kırmasını takiben ürünlerine yeni zam yaptı.

BloombergHT’nin aktardığına göre iPhone 14 Pro Max’ın en yüksek fiyatı 76 bin 499 TL’ye kadar yükselirken toplam üç hafta içerisindeki zam oranı yüzde 30’lara geldi. Bir ay içerisinde hayata geçirilen bu üç zammın ardından iPhone fiyatları da katlandı.

iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 42 bin 499 TL’ye çıkarken, 14 Pro başlangıç fiyatıysa 54 bin 999 TL’ye yükseldi. Tüketici bu zamlara sosyal medya üzerinden tepki gösterirken satış sayılarının nasıl etkileneceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

Apple’da yeni fiyatlar şöyle: