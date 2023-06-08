Döviz artışı otomobilden telefona zam rallisini başlattı

Döviz kurundaki hareketlilik, elektronikten otomobile ithal ürün pazarında zam rallisi başlattı. Bazı otomobil firmalar cuma akşamı fiyatlarını güncelleyebilir.

Kurdaki artışla ithal ürünlere zamlar başladı. (Pixabay)

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarında yeni bir döneme geçilirken, bir süredir baskılanan döviz kurunun serbest bırakılmasıyla rekorlara koşuyor. Özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı.

Apple yılın üçüncü zammını önceki gün yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in aktardığına göre zamlar nedeniyle bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da kaydedildi.

Apple ürünlerine zam

Dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin fiyatları haziran başında yüzde 15 artmıştı. ABD’li teknoloji şirketi Apple dolardaki yüzde 8’e yaklaşan artış sonrası, Türkiye fiyatlarına yılın üçüncü zammını önceki akşam yaptı.

Son zamla birlikte şirketin en ucuz telefonu iPhone SE modeli 19 bin 499 liraya yükselirken en pahalı modeli 1TB 14 Pro Max’in fiyatı da 67 bin 999 TL’ye çıktı.

Zamlar devam edecek

Elektronik sektörü temsilcileri, kurdaki artışa bağlı olarak ithal teknolojik ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini öngördü.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olan ve üst üste satış rekorları kırılan otomobil piyasası da zamlardan nasibi aldı. Geçen hafta fiyatlarını güncelleyen sektörde kurdaki hareketlilikle dün yeni bir zam dalgası daha meydana geldi.

Ford ve Çinli otomobil grubu MG gibi bazı markalar, fiyatlarını güncelledi. Cardata’nın verilerine göre Ford ortalama yüzde 7,6 fiyat artışına giderken MG ise fiyatları yüzde 3,2 oranında artırdı.

Diğer otomotiv markalarının da kurdaki artışa paralel bugün ve cuma günü fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Otomobilde zam beklentisi

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, özellikle aracını önceden sipariş etmiş ve teslimat süresi yaklaşan alıcıların fiyatlar daha da artmadan satış sürecini tamamlama ‘telaşına düştüğünü’ söyledi.

Gülan, bünyelerindeki markaların cuma akşamına kadar fiyatları güncelleyeceğini öngördüklerini vurguladı.