Apple Türkiye’den yılın üçüncü zammı

Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın üçüncü zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 liradan 37 bin 999 liraya yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Apple‘ın iOS 17 ve ilk karma gerçeklik başlığını sunduğu WWDC 23 etkinliğini sonrasında Türkiye’de sattığı birçok ürünün fiyatına zam geldi.

Yeni güncellemeye göre en düşük iPhone 14 fiyatı 37 bin 999 lira oldu.

iPhone 14’ün 512 GB’lık en yüksek modelinin fiyatı 44 bin 399 liradan 46 bin 999 liraya yükseldi.

iPhone 14 Plus’ın 128 GB’lık en düşük modeli 39 bin 999 liradan 41 bin 999 liraya, 512 GB’lık en yüksek modeli 48 bin 399 liradan 50 bin 999 liraya yükseldi.

En yüksek iPhone 14 Pro Max 67 bin 999 lira

iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB’lık cihazın fiyatı 45 bin 999 liradan 48 bin 999 liraya çıktı.

iPhone 14 Pro Max 128 GB 49 bin 999 liradan 52 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro Max 1 TB 63 bin 999 liradan 67 bin 999 liraya çıktı.