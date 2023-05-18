Apple Türkiye’den yılın ikinci zammı

Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın ikinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 32 bin 999 liradan 35 bin 999’a yükseldi.

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Türkiye’de iPhone fiyatlarına bundan önce ocakta zam gelmişti. Zamla birlikte iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 30 bin 999 liradan 32 bin 999 liraya çıkmıştı.

Apple Türkiye’nin web sitesine bakıldığına ürünlerde genel olarak yüzde 10 civarında bir zam görülüyor.

En düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 lira

Yeni güncellemye göre en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 lira oldu.

iPhone 14’ün 512 GB’lık en yüksek modelinin fiyatı 40 bin 899 liradan 44 bin 399 liraya yükseldi.

iPhone 14 Plus’ın 128 GB’lık en düşük modeli 36 bin 999 liradan 39 bin 999 liraya, 512 GB’lık en yüksek modeli 44 bin 899 liradan 48 bin 399 liraya yükseldi.

En yüksek iPhone 14 Pro Max 63 bin 999 lira

iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB’lık cihazın fiyatı 41 bin 999 liradan 45 bin 999 liraya çıktı.

iPhone 14 Pro Max 128 GB 45 bin 999 liradan 49 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro Max 1 TB 59 bin 199 liradan 63 bin 999 liraya çıktı.