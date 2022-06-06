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Yaramazlara biraz batar!

Apple’dan Türkiye’deki ürünlerine üç ayda ikinci zam: En pahalı iPhone 41 bin TL


Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) ardından Türkiye’de sattığı tüm cihazların fiyatını artırdı.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın aktardığına göre yeni zamlarla Türkiye’deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17,5 ile yüzde 22,2 arasında arttı.


Apple, Türkiye’deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart’ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran’da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye’deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL’ye çıkarıldı. En pahalı iPhone 13 pro max 1 TB modelin fiyatı, 35 bin 399 TL’den 41 bin 799 TL’ye çıktı.

Tam liste:

Ürün8 Mart6 Haziran
iPhone 13 miniFiyatı (TL)Fiyatı (TL)Değişim
128 GB17 bin 49920 bin 999yüzde 20
256 GB19 bin 29922 bin 999yüzde 19,2
512 GB22 bin 9926 bin 999yüzde 22,2
iPhone 13
128 GB18 bin 99922 bin 499yüzde 18,4
256 GB20 bin 79924 bin 499yüzde 17,8
512 GB23 bin 59928 bin 499yüzde 20,8
iPhone 13 Pro
128 GB24 bin 99929 bin 999yüzde 20
256 GB26 bin 79931 bin 999yüzde 19,4
512 GB29 bin 59935 bin 999yüzde 21,6
1 TB32 bin 39938 bin 799yüzde 19,8
iPhone 13 Pro Max
128 GB27 bin 99932 bin 999yüzde 17,9
256 GB29 bin 79934 bin 999yüzde 17,5
512 GB32 bin 59938 bin 999yüzde 19,6
1 TB35 bin 39941 bin 799yüzde 18,1

Telefonlar harici liste şöyle:

M1 MacBook Air17 bin 999 TL20 bin 999 TL
M2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU25 bin 999 TL
M2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU32 bin 299 TL
M1 MacBook Pro 13 inç22 bin 499 TLSatıştan kalktı
M2 MacBook Pro 13 inç 256 GB27 bin 999 TL
M2 MacBook Pro 13 inç 512 GB31 bin 999 TL
M1 Max MacBook Pro 16 inç60 bin 999 TL71 bin 999 TL
M1 Pro MacBook Pro 14 inç35 bin 499 TL41 bin 999 TL
Apple Watch 7 45 mm6 bin 999 TL8 bin 399 TL
AirPods 3’üncü nesil2 bin 999 TL3 bin 599 TL
AirPods Pro4 bin 499 TL5 bin 399 TL
AirTag469 TL559 TL
9’uncu nesil iPad5 bin 999 TL7 bin 199 TL

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