Apple’dan Türkiye’deki ürünlerine üç ayda ikinci zam: En pahalı iPhone 41 bin TL

Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) ardından Türkiye’de sattığı tüm cihazların fiyatını artırdı.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın aktardığına göre yeni zamlarla Türkiye’deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17,5 ile yüzde 22,2 arasında arttı.

Apple, Türkiye’deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart’ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran’da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye’deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL’ye çıkarıldı. En pahalı iPhone 13 pro max 1 TB modelin fiyatı, 35 bin 399 TL’den 41 bin 799 TL’ye çıktı.

Tam liste:

Ürün 8 Mart 6 Haziran iPhone 13 mini Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Değişim 128 GB 17 bin 499 20 bin 999 yüzde 20 256 GB 19 bin 299 22 bin 999 yüzde 19,2 512 GB 22 bin 99 26 bin 999 yüzde 22,2 iPhone 13 128 GB 18 bin 999 22 bin 499 yüzde 18,4 256 GB 20 bin 799 24 bin 499 yüzde 17,8 512 GB 23 bin 599 28 bin 499 yüzde 20,8 iPhone 13 Pro 128 GB 24 bin 999 29 bin 999 yüzde 20 256 GB 26 bin 799 31 bin 999 yüzde 19,4 512 GB 29 bin 599 35 bin 999 yüzde 21,6 1 TB 32 bin 399 38 bin 799 yüzde 19,8 iPhone 13 Pro Max 128 GB 27 bin 999 32 bin 999 yüzde 17,9 256 GB 29 bin 799 34 bin 999 yüzde 17,5 512 GB 32 bin 599 38 bin 999 yüzde 19,6 1 TB 35 bin 399 41 bin 799 yüzde 18,1

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