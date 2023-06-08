Google’da tek gündem kur şoku: Milyonlarca arama

Baskılanan kurların serbest bırakılmasıyla dolar, avro, altın TL karşısında her geçen saatte rekorlarını tazeliyor. Dün Türkiye’de bu kelimeler Google’da milyonlarca kez arandı.

Fotoğraf: Google

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Ekonomistler, Mehmet Şimşek’in ekonominin başına getirilmesiyle kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Bugün Dolar/TL 23,35, avro/TL 25,22, gram altınsa 1463 lira dolaylarında ve artmaya devam ediyor.

Dün (7 Haziran) başlayan bu hareketlilik yurttaşların da her an kuru takip etmesine neden oldu. Bu durum kurun en kolay şekilde takip edilebildiği Google’da etkisini gösterdi.

Ekran Görüntüsü: Google Trendler

Google’da en çok aranan kelimeler şunlar oldu: