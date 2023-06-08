Kamu bankaları dolar kurunda ‘defansa geldi’

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’ün aktardığına göre kamu bankaları dolar kurunu dengelemek için Türk Lirası’nda ‘defansa’ geçti.

Fotoğraf: Reuters

İktidar, uzun süredir piyasa dışı düzenlemeler, Merkez Bankası (MB) ve kamu bankalarının ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. MB, döviz kurunda artışını engellemek için rezervlerini kamu bankaları aracılığıyla eritiyordu.

Seçimler sonrasıysa iktidar, döviz kurlarını serbest bıraktı. Uzmanlar, Mehmet Şimşek’in ekonominin başına getirilmesiyle kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Dün, gün içindeki en büyük artışlar görüldü. Yüzde 7-8 artışlarla dolar 23’ü, avro 25’i geçti. Ekonomistlerse TL’nin kademeli olarak değer kaybetmesini beklediklerini ama dünkü hareketin ölçülü olmadığını söylüyor.

Bloomberg‘ün aktardığına göre kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı. Saat 13:11 itibariyle dolar/TL kuru 23,37.