Akşam Postası / 8 Ekim 2021

Osman Kavala: Dünyanın hiçbir yerinde taraftarların iktidar devirdiği görülmemiştir

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 1438 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu çArşı’nın 35 üyesi bugün ilk defa birlikte hakim karşısına çıktı.

Erdoğan yine mutsuzmuş, MB başkanı topun ağzındaymış

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiği, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı belirtildi.

Yatırımcılar, ‘çekirdek’ mesajını faiz indirimine yordu

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8,9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü. Piyasalarda dün MB’nin yatırımcı toplantısını izlerken katılımcılar, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun eylül toplantısı benzeri bir faiz indirimi mesajı doğrudan vermediğini ancak yine de indirimlerin devamını beklediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” dedi.

Türkiye daha yüzde 50’lerde: ‘Delta’ya karşı toplumun yüzde 90’ından fazlası aşılanmalı’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Delta varyantının bulaşma hızı daha fazla olduğu için salgının kontrol altına alınabilmesi adına toplumun yüzde 90’ından fazlasının tam doz aşılı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dolardan bir rekor daha

Dolar/TL, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kadın cinayetinde iyi hal indirimi Yargıtay tarafından onandı; avukat isyan etti

İstanbul’da Hakkı Dündar’ın, pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan’ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Yargıtay tarafından da onandı. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, karara tepki göstererek ‘kravat indirimi’ uygulandığını söyledi.

‘Yetkiyi alan kardeşimiz’ dolar, enflasyon ve faizi nerden nereye getirdi?

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Türkiye’de ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ resmi olarak 9 Temmuz 2018’de başladı.

ODTÜ’deki ‘Onur Yürüyüşü’ davasında tüm sanıklara beraat

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Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yasaklanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldığı gerekçesiyle yargılanan 19 kişi beraat etti.

RTÜK’ten yedi kanala ‘gündüz kuşağı’ uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında ATV, Kanal D, FOX, Beyaz TV, Star TV, TV 8, Show TV’nin bulunduğu yedi kanala ‘gündüz kuşağı’ programlarıyla ilgili olarak uyarı yazısı gönderdi.

Türkiye ‘takipte’: 1 milyon 288 bin kişi ‘kredi kartı batağı’nda

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Kredi kartı borcu takipte bulunanların sayısı, bu yılın ilk yedi ayında 15 bin 836 artarak 1 milyon 287 bin 898’e çıktı.

Valelere sertifika zorunluluğu başladı

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Valeler artık yakalarında ‘Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı‘ taşıyacak. Kartların arkasında bulunan ‘QR kod‘ ile valelerin, mesleki yeterliliği sorgulanabilecek.

SUV’lar sedanları tahtından etti

Son dönemde trend haline gelen SUV gövde tipindeki araçların satışı eylülde ilk kez sedanları geride bıraktı.

Ege için ‘yakın gelecekte’ şiddetli deprem uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı’nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek yakın gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu.

Anket: Oy için dinin kullanılmasını onaylamayanlar yüzde 85

Türkiye’de dini konu ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylamayanların oranı yüzde 85.