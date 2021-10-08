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Yaramazlara biraz batar!

Valelere sertifika zorunluluğu başladı

Valeler artık yakalarında ‘Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı‘ taşıyacak. Kartların arkasında bulunan ‘QR kod‘ ile valelerin, mesleki yeterliliği sorgulanabilecek.

Fotoğraf: AA

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, düzenlemeyle valelerle ilgili sürekli medyaya yansıyan kavga, cinayet, şiddet gibi haberlerin artık son bulmasını umduklarını söyledi.


Beş yılı aşkın süredir yasal düzenleme için mücadele ettiklerini ifade eden Bakırtaş, artık vale-değnekçi ayrımının net olarak yapılabileceğini vurguladı.

Bakırtaş şöyle devam etti: “Hiçbir eğitimden geçmemiş, yasal sorumluluğu olmadan, restoran ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde bir alanı kapatarak insanlardan zorla para toplayan değnekçilerin dönemi kapandı. Vale mesleğinin kuralları net belli oldu. Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler.”

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