Demirtaş’ın avukatları: Hükümet, Avrupa Konseyi’ne manipülatif bilgi verdi

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, ‘hükümetin Avrupa Konseyi’ne manipülatif bilgi vererek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyulmayacağını ifade ettiğini’ bildirdi.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

Büyük Daire, yaklaşık dört yıldır tutuklu bulunan Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün, özgürlük ve güvenlik hakkının siyasi nedenlerle ihlal edildiğine ve derhal tahliye edilmesine hükmetmişti. Türkiye’ye, kararı uygulamaktaki yükümlülüğünü hatırlatmıştı.

HDP’li siyasetçi için Türkiye’nin komiteye 30 Eylül’e kadar genel tedbirler hakkında bilgi vermesi yönünde karar alınmıştı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre hükümetin Demirtaş’la ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği söz konusu görüşte, eski HDP eş genel başkanının ‘3 Kasım’da tahliye edilebileceği, bu gerçekleşmezse 3 Ocak 2023’e kadar cezasını çekeceği’ bildirilmişti.

Demirtaş’ın avukatlarının açıklamasında AİHM’in Demirtaş için 20 Kasım 2018 tarihli Daire ve 22 Aralık 2020 tarihli Büyük Daire kararıyla serbest bırakılması kararı verdiği hatırlatıldı.

“Kesinleşen ve bağlayıcı olan bu karara rağmen, kararın yerine getirilmesi yönünde herhangi bir adım atılmamıştır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi: “AİHM kararının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 14-16 Eylül 2021 tarihli oturumunda Demirtaş’ın, tutuklu yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada derhal serbest bırakılmasına ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesine, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını engellemek, cezaevinde tutulmasını sağlamak ve seçimlere katılmasını engellemek için verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararının kaldırılmasına, 22 Haziran 2021 tarihine kadar Hükümet tarafından sunulması gereken genel önlemlere ilişkin eylem planını sunmak üzere Hükümete 30 Eylül 2021 tarihine kadar süre verilmesine karar vermişti.”

‘Eylem planı komitenin çağrısını karşılamıyor’

Açıklamada, hükümetin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunduğu eylem planında ‘manipülatif bilgiler yer almasından üzüntü duyulduğu’ kaydedildi.

Demirtaş’ın avukatları şöyle devam etti: “Hükümet, Sayın Demirtaş’a verilen cezanın infazının, sanki AİHM Büyük Daire kararı yokmuşçasına, devam etmesi halinde nasıl tahliye edileceğine ilişkin, eylem planı görünümlü bir bilgi notu sunmuştur. Oysa AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, hükümete, bireysel önlemler kapsamında Sayın Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması ve hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıya uymayan hükümet, eylem planı adı altında gönderdiği metin ile bu karara uymama tutumuna kılıf bulmaya çalışmış, Bakanlar Komitesi’nce kaldırılması talep edilen dört yıl sekiz aylık cezanın infazı ile ilgili şartlı tahliye ve cezanın biteceği tarihleri bildirmiştir. Dolayısıyla hükümetin ‘eylem planı’, Bakanlar Komitesi’nin konuya ilişkin ‘bireysel ve genel önlemler’ çağrısını karşılamamaktadır.”

‘Şartlı tahliye edilse bile cezaevinden çıkamayacak’

Açıklamada ayrıca, Demirtaş’ın söz konusu dosya kapsamında şartlı tahliye edilse bile, fiilen cezaevinden çıkamayacağı şöyle ifade edildi: “Çünkü Kobani Davası olarak bilinen ve Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davadaki suçlamalar üzerine 20 Eylül 2019 tarihinde ikinci kez tutuklanmıştır. Hakkındaki bu haksız tutuklama kararı halen devam etmektedir. Bilindiği gibi AİHM Büyük Dairesi, bu tutukluluğun derhal kaldırılması gerektiğini karar altına almıştı.

Hükümeti ve yargı makamlarını, hukuka uymaya, AİHM ve Bakanlar Komitesi kararları doğrultusunda adım atmaya bir kez daha davet ediyoruz.”