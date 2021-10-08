CHP’li vekil: Çevre Bakanlığı, eski bakanlara araç tahsis ediyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eski bakanlara makam tipi araç tahsis ettiğini duyurdu. CHP’li vekil, kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de bakanlıkça karşılandığını tespit ettiklerini kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Twitter paylaşımında, 2019 ve 2020 yıllarına ait Sayıştay raporlarını paylaşan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma mevzuatına aykırı olarak; Eski Bakanlarına, makam tipi araçlar tahsis ettiği, araç kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de bakanlıkça karşılandığını tespit ettik.”

CHP’li vekil daha sonra “Ömür boyu makam aracı” ifadesini kullandı.