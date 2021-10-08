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Yaramazlara biraz batar!

ODTÜ’deki ‘Onur Yürüyüşü’ davasında tüm sanıklara beraat

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yasaklanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldığı gerekçesiyle yargılanan 19 kişi beraat etti.

Fotoğraf: Twitter/@unikuir

Mayıs 2019’da valiliğin yasakladığı yürüyüşe katılmak isteyenlere polis müdahale ederken, 18 öğrenci ve bir akademisyene ‘kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme’ suçundan dava açılmıştı.


Ankara 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanıkların tutuksuz yargılandığı duruşmaya sivil toplum örgütleri, Danimarka ve Hollanda elçiliklerinden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Avukatlar, savcının sanıkların üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaları yönündeki mütalaasına karşı beraat talep etti.

Sanıkların hepsi beraat ederken, bir öğrenciye ‘kolluk kuvvetlerine hakaret’ gerekçesiyle 8 bin 840 TL para cezası verildi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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