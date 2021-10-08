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Yaramazlara biraz batar!

Adı konuldu: Salgında 4’üncü pikteyiz

Prof. Dr. Zafer Cantürk, Covid-19 salgınında 4’üncü pikin yaşandığını belirterek ”Her gün 250 kişinin öldüğü bir yerde, bu bir uçak düştüğü anlamına geliyor. İnsanlar maalesef kanıksıyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamaların ardından vaka sayıları yükselişe geçmişti. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sosyal mesafe ve maske gibi kurallara da uyulmadığı görülüyor. Bununla birlikte aşılama sayısı günlük 140 bine kadar düştü.


Dün Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 19 vaka, 217 can kaybı kaydedilmişti. Buna rağmen iktidar herhangi bir ek önlem almıyor.

DHA’ya konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, şu uyarıları yaptı: “4’üncü pikteyiz, bu kadar aşı yapıldı, fakat buna rağmen vakalar hâlâ yüksek seviyelerde. Her gün 27 ile 30 bin arasında değişen vaka sayısı, 250- 300 arasında değişen de vefat sayısıyla karşı karşıyayız. Bunlar ciddi rakamlar, başlangıçtaki korkularımızla karşılaştırıldığı zaman daha ağır bir tablodan söz edebiliriz. İnsanlar bu durumu kanıksadı, sosyolojik olarak bakıldığı zaman belki normal bir şey gibi gelebilir ama bu kanıksama birtakım acıları da bize yaşatıyor. Aşılamanın belli bir noktaya gelmesi nedeniyle hastanelerin doluluk oranları idare ediyor şu anda ama her gün 250 kişinin öldüğü bir yerde, bu bir uçak düştüğü anlamına geliyor. İnsanlar maalesef kanıksıyor. Maskelerini takmıyorlar, daha önce dışarıya çıkmayan insanlar, kafeteryada saatlerce maskesiz oturabiliyorlar.”

Son 24 saat: 30 bin 19 vaka, 217 can kaybı

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