SUV’lar sedanları tahtından etti

Son dönemde trend haline gelen SUV gövde tipindeki araçların satışı eylülde ilk kez sedanları geride bıraktı.

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Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle yüksek otomobilseverlerin gözdesi SUV’lar, kadın şoförlerin de radarında.

Araştırmalara göre SUV segmenti, Türkiye’de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.

Eğilim, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) eylül ayı rakamlarına da yansımış durumda.

Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 payla SUV otomobiller.

Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geride bırakmış da oldu.

Sedan otomobillerin eylül ayı performansı ise 14 bin 398 satış ve yüzde 33,2 pay.

Sıralamada üçüncülükte ise hatchback (HB) otomobiller yer alıyor.

Yıl genelinde ikinci sırada

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 40,1’le yine sedan otomobiller.

Sedanları, yüzde 34,9 payla SUV ve yüzde 22,9 payla da hatchback izliyor.